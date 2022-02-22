台灣浩鼎（4174）22日宣布，旗下OBI-999、OBI-833 新藥中港澳權利，以2億美元授權康騰浩諾（香港），簽約金1200萬美元，未來藥品上市後，並享有兩位數以上的銷售分潤。

浩鼎董事長張念慈表示，鑑於中國癌症治療市場龐大的成長潛力，並為了公司能 將資源聚焦於現有臨床研發專案，以分散風險，並避免資源排擠效應，影響既有研發 進程，公司於是在2020年展開產品線的全新佈局，藉授權案推進浩鼎在中國本土化 研發策略，並加速拓展潛在適應症的開發。

浩鼎與康騰浩諾（香港）公司22日簽署其旗下新世代主動免疫抗癌新藥OBI-833及抗體小分子藥物複合體OBI-999在中國地區（包含香港、 澳門）的專屬授權協議。依據該協議，授權條件包含簽約金、里程碑金等，合計最高可 達美金2億元，依銷售淨額抽成的銷售權利金，其百分比最高可達二位數;且由Odeon負責該兩項新藥在中國、港澳所有開發成本及之後法規登記和商業化成本支出。

此授權案簽約金為1200萬美元，浩鼎將依約向 Odeon Therapeutics（Cayman）Limited（即對康騰浩諾持股100％之母公司）收取發行新股作為對價。

Odeon Therapeutics執行長肖汀表示，以Globo H 為標靶的ADC首創新藥OBI-999，最近完成的臨床一期研究顯示，它出色的安全性和藥物代謝動力學（pk）表現，令人印象深刻。OBI-833透過刺激人體免疫系統，來對抗腫瘤抗原Globo H，也顯示了它成為主動免疫治療性疫苗的巨大助力。期待這二項新產品為中國地區患者提供安全、優質的治療新選擇。

浩鼎商務長Kevin Poulos表示，希望OBI-999、OBI-833，向中國和港澳早日推進。浩鼎原先已在2020年9月底發布這項交易，當年12 月下旬並送請經濟部投資審議委員會審議，2021 年11月始獲核准。