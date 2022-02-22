衛福部長陳時中被點名是民進黨台北市長熱門人選，民進黨台北市基層甚至已經籌組「陳時中後援會」，陳時中未來動向備受矚目。民進黨立委莊瑞雄今日分析，若疫情漸漸和緩下來，相信陳時中參選台北市長應該會「水到渠成」。

各政黨年底縣市長選舉佈局逐漸浮上檯面，陳時中跟前交通部長林佳龍都被點名是代表民進黨參選台北市長的人選，莊瑞雄表示，民眾對陳時中的支持度有一定聲量，只要疫情和緩下來陳時中參選台北市應會水到渠成。

針對林佳龍未來規畫，莊瑞雄表示，雖然外界猜測、說法很多，但林佳龍身為當事人，必須要含蓄一點，以林佳龍的高度，「格局越大的對他越有利」，他也必定會與其他人做討論，所以最主要還是得看他個人生涯規畫。

曾任台北市議員的莊瑞雄分析台北市長選舉，他認為，不能小看國民黨在台北市的勢力，台北市的關鍵最後會落在年輕選票；而台北市副市長黃珊珊近期頻頻抨擊民進黨，對民進黨其實是好事，因為這樣會吸到藍營選票。

莊瑞雄說，一旦在野黨一直攻擊執政黨，只會讓民進黨支持者更加凝聚，反倒是國民黨要小心，黃珊珊將會一塊塊慢慢切掉國民黨的肉。