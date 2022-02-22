巴西央行總裁Roberto Campos Neto周一表示，儘管央行持續積極地收緊貨幣政策，但由於核心通膨加速攀升，消費者物價正持續走高。

他在接受媒體訪問時表示，事實上，我們看到通膨仍在升高。

Campos Neto表示，目前只有巴西和俄羅斯的利率高於「中性水準」，對於緩解通膨壓力並引領物價更接近央行目標，這是必要的。

所謂的「中性利率」意味著當利率達到這個水準，經濟成長幅度將達到其增長潛力、經濟將實現充分就業，但同時通膨將維持穩定。

巴西央行的基準利率已經從去年3月的歷史低點2%調升至10.75%，該央行並表示將進一步升息以遏阻高漲的通膨。巴西1月的年通膨率達到10.4%。

儘管借貸成本不斷攀升，但該央行總裁表示，根據最近發布的經濟數據，那些原本預期巴西今年成長微弱的分析師應該會上修他們的數字。

此外，巴西央行表示將了解中國經濟放緩對新興市場的影響。