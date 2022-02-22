智原(3035)今(22)日舉辦法人說明會，去年每股大賺4.65元、年成長331%，展望今年，總經理王國雍點出三大關鍵，即產能供給、交期以及價格，目前智原今年接單都已經滿了，看好今年營運會一季比一季強，在已經可掌握的產能前提下，營收成長50%相當有把握。

王國雍表示，今年的營運主要三大關鍵來自於三大產能供給、交期以及價格。智原今年的訂單其實都已經收完，能見度已經延伸到2023年，現在已經在收明年訂單了。另外，今年新案占比來到7成，且多數案件都在初升段，後續會有很長的產品周期，有利於營收持續往上堆疊。不僅如此，智原在先進製程上也持續鴨子划水，進行相關ID的布建。

至於市場最關心的產能，王國雍表示，智原今年會有大於50%的營收成長，且是以有把握的產能來推估，現在收到的訂單有很多事無法出貨，故今年最重要的課題就是爭取更多的產能。智原今年營運會一季比一季強，營運槓桿槓明顯，營運也比去年更強勁，透過結構性改變，未來幾年都會成長，且可以抵抗外在疫情或是供應鏈的波動，對營收成長都沒有影響。