寶齡富錦(1760)腎病新藥拿百磷大陸三期臨床試驗數據達標，將規劃在2022年第2季前完成三期臨床報告與結案，預計年底前申請新藥上市許可(NDA)。

Nephoxil新藥拿百磷檸檬酸鐵500毫克膠囊為治療慢性腎病透析患者的高血磷症製劑。本新藥於中國大陸所執行的三期臨床試驗為一多中心、隨機、有效藥物平行對照三期試驗，以評估檸檬酸鐵療效與安全性。

在主要療效指標方面，依計畫書群體(Per-protocol population)之分析顯示，檸檬酸鐵組於第12週血清磷含量相對於基期(Day0)之變化量為-0.593 mmol/L；碳酸思維拉姆於12週的變化量則為-0.556 mmol/L。兩治療組之間差異的最小平方均值(LS mean)為-0.061 mmol/L (95%CI：-0.180 to 0.058 mmol/L)。驗證檸檬酸鐵對碳酸司維拉姆具有療效相當性。

寶齡富錦的新藥拿百磷已授權山東威高寶齡製藥有限公司(寶齡與山東威高藥業股份有限公司成立合資公司的100%轉投資子公司)負責本進口新藥中國大陸市場行銷推廣與銷售。

山東威高集團(含子公司及關係企業)在中國大陸透析器產品市場佔有率為35.62%，為全國超過5000家透析中心提供產品、技術支持以及售後服務。

2016年中國大陸參與血液淨化系統在冊的患者約為40萬人，按20%的治療率來計算，中國大陸約有160萬患者尚未參與治療，總患者數約為200萬人，按照人均人民幣6萬元/年的血透支出計算，到2022年中國大陸血透市場規模將增長至513億元(人民幣)。