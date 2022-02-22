入冬以來首波寒流襲台，想要保暖又害怕浪費電，到底開哪種電器最省？有網友好奇詢問，若開電暖器，一個月電費多少？結果意外釣出內行人推薦一個「寒流救星」，兩個月開整天，電費竟然只要280元。

一般認為夏天冷氣連開一個月，電費一定偏高，一名網友則在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，以前常看到有人亮出冷氣開一個月的電費，好奇詢問，有沒有人能提供電暖器開一個月的電費呢？

貼文一出引起熱烈討論，有不少網友推薦，變頻「冷暖型冷氣」比電暖器省錢又好用，紛紛回應「智能變頻很省⋯開開關關反而耗電」、「變頻冷暖氣開24小時，其實電費很便宜」、「變頻真的超級省」。

有網友以家裡電費為例指出「夏天吹冷氣，冬天吹暖氣，開機24小時2個月，電費280元有找」、「變頻恆開，切忌開開關關，兩個月400元」、「我覺得換了變頻之後，每期省了大約1800」，也有網友笑回「24小時都不開最省」。

有內行人分析，開一小時的電暖器，若一小時算1度電，1度電以5元計算，一天若開24小時約120元，一個月開30天就要3600元，而且也不建議長時間、不間斷的開電熱型電器，除了耗電以外，電線長時間高溫，也容易產生危險。