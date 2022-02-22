新北市烏來區是北部知名的泡湯景區，許多業者長期存在違法疑慮。新北市城鄉局提出「溫泉產業專用區」機制，讓24家既有業者提出申請，申請者除了需符合規定容積、建蔽率規定外，還需自行闢建汙水和垃圾處理、停車場等空間需求，另也需要捐贈回饋金給市府，規定嚴苛。城鄉局指出，該計畫今已送內政部審議，若通過將在近期舉行公展。

烏來鄰近翡翠水庫，為了確保水質狀況，市府設定烏來水源特定區規定，限制土地利用，嚴格管制建物開發，市府為了解決既有溫泉業者違法問題，研議「大台北水源特定區都市計畫通盤檢討」，開放2009年台北縣溫泉區管理計畫公告的24家溫泉業者，有條件申請變更為溫泉產業專用區。

城鄉局指出，24家溫泉業者仍須符合面積大於1000平方公尺，建蔽率不得大於60％，容積率不得大於120％，且建築高度不得超過3層樓等規定，且排水系統、廢汙水處理、垃圾處理、停車場須由業者自行開闢，並提出報告。

另外，業者變更為溫泉產業專用區後，仍須捐贈變更總面積後當期市價總和的20％，作為回饋金，若業者想要新建建物，除了建物高度、通透率、設備須受限制外，連外牆色彩也規定須以自然柔和色系或天然材質原色為主。

新北市烏來區觀光發展協會理事長張銘義表示，他10多年前就曾參與計畫設定，如今規定早已不合時宜，也相當嚴苛，光是停車場規定，24家業者就有一半無法達成。

烏來區長周守信也坦言，24家業者多數在河川區域範圍或是邊坡地區，光是審查第一關就無法通過，根本無法就地合法，不過市府也會規畫輔導機制，研議遷移可能，計畫提審前也召開多次地方說明會，與業者溝通，對烏來整體發展仍有好處。