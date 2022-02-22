證交所與日本最大券商Nomura野村證券香港分公司，首度聯手進行跨國引資，共同舉辦「台灣ESG企業日」登場，推永續台股前進國際。參與公司名單包括：聯電、鴻海、中華電、萬海、富邦金、聯詠、瑞儀等，分別為代表各產業龍頭代表。

證交所表示，自109年啟動線上引資新模式以來，屢與國內外重量級市場中介機構合作舉辦台灣投資說明會，在防疫期間力促績優台股企業與全球投資機構持續交流。去（110）年共計舉辦7場海內外引資活動，協助逾百家次上市櫃公司，與上千人次投資機構代表進行超過3千場會談。

今（111）年第二場線上台灣投資說明會「台灣ESG企業日」，為證交所與野村證券聯手進行跨國引資，也是證交所與各國證券機構積極合作的成果展現。活動預計邀請MSCI ESG指數系列成分股等ESG表現優異之頂尖台灣上市企業，與來自香港、新加坡及台灣本地的機構投資人會談ESG發展。

證交所說，有鑑於近期永續投資議題熱燒，此次活動形式有別於其他引資活動，參與公司與投資人之會談重點將以公司ESG政策為主。2月23日當日中午，亦將安排一場線上英文ESG專題論壇，邀請臺、日雙方之ESG專家進行專題演講，並透過現場互動問答，共同探討亞太地區與台、日ESG重要趨勢與實務。

演講內容將罕見針對台日ESG實務進行比較分享，公司間可彼此借鏡他市場ESG先驅作法，機構投資人亦可作為評比亞太企業ESG表現之參考。