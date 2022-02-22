中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使臉孔與魔鬼S曲線，巫苡萱的IG累積77萬粉絲追蹤，是知名的啦啦隊女神代表，人氣很夯的她，除了啦啦隊員本業外，也積極朝演藝圈、YouTube發展，親民的巫苡萱不吝嗇在網上分享生活大小事，她稍早就發文直呼想泡湯，還曬出在池邊挺翹臀辣照，極品身材讓網友大飽眼福。

這幾天寒流發威，各地天氣極凍，加上降雨相當明顯，又濕又冷的天氣讓民眾直呼受不了，「啦啦隊女神」巫苡萱也冷到凍未條，稍早在社群網站直呼：「最近的氣溫...想泡湯了」，照片中，巫苡萱身穿白色泳裝入鏡，站在水池中的她，俏麗以側身入鏡、S曲線相當吸睛，讓巫苡萱的傲人上圍、蠻腰和翹臀全都露，而巫苡萱的手恰好放在美臀的微笑線上，讓她性感又不失甜美。

巫苡萱發文後6小時就吸引3萬粉絲按讚，「拐拐」許采晴以及Rakuten Girls成員李恩菲、陳伊都大讚好美、很好看，儘管巫苡萱謙虛說：「這是年前的身材」，但仍吸引網友直呼：「令人遐想」、「有缺伴嗎」、「這卡稱（屁股）真是夭壽啊」、「放大看更不得了了」。

啦啦隊出身的巫苡萱除了在隊上擁高人氣，她還身兼多職，擔任助理主持，更活躍於各大綜藝節目，不吝嗇展現好身材的巫苡萱，也接連推出寫真書，而巫苡萱也不忘在工作之餘學習才藝，增加內涵，積極充實自己。