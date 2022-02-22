左起婦安婦產科院長陳繼征、惠心婦產科診所院長馮堯海、侯榮郎婦產科院長侯榮郎都是基層婦產科診所的資深老兵，加入台大雲林分院長黃瑞仁（左四）推動的開放產科醫院後，都相當振奮，要和產婦繼續一起奮鬥。右一起是婦產部主任張廷禎、副院長馬惠明、婦幼醫學中心主任徐明洸。（周麗蘭攝）

台大雲林分院去年起與縣內4家婦產科診所合作「開放產科醫院」模式，偏鄉產婦平日在診所產檢，生產時到台大醫院生，生產完再回診所追蹤，去年已有6名嬰兒順產，本計畫讓診所醫師讚嘆台大雲林分院無私，以醫療、產婦、嬰兒為中心，當基層診所的後盾。

去年11月斗六安生醫院把1名產婦轉到台大雲林分院生產，此後展開台大雲醫與基層診所的開放產科醫院模式，到去年底已6名嬰兒順利出生，目前2名待產中。

這項計畫有4位資深基層婦產科醫師加入，包括侯榮郎婦產科院長侯榮郎、婦安婦產科院長陳繼征、斗六安生醫院院長鄭淑貞、惠心婦產科診所院長馮堯海，他們獲聘為台大雲醫婦產部兼任主治醫師，在產婦生產過程也協同接生。

台大雲醫院長黃瑞仁表示，開放產科醫院模式讓產婦就近在診所產檢，到醫院生產，之後再回診所，每個醫師都能扮演一個角色，能夠成功的關鍵是互信，他很感動台灣最好的醫療藍圖在雲林落實，實現照顧的目的。

台大雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸表示，以往基層診所若無提供接生服務，胎兒 5 個月時就必須轉至接生醫院，在開放產科醫院的模式下，基層診所可以完成期間 14 次產檢，使孕婦不必舟車勞頓，若想進一步做高層次超音波、初期唐氏症篩檢、羊膜穿刺等進階檢查，再到台大醫院雲林分院即可。

侯榮郎婦產科院長表示，他已20多年未再接生，得知台大雲林分院推動開放產科計畫，決定老兵重新出發，再困難也要和產婦一起努力把孩子接生下來。

惠心婦產科院長馮堯海也表示，早期在診所接生若遇緊急情況是很煎熬的事，他也20年未從事接生，現在只要一通電話就有一個完整系統來支援，感覺現在當婦產科醫師是非常幸福的事。

婦安婦產科院長陳繼征則表示，參與台大雲林分院的開放產科醫院計畫後，從來沒見過任何一個醫學中心這麼照顧基層診所，他這個老兵考慮延後退休，台大雲林分院的無私，讓他感到非常窩心，以醫療、產婦為初衷，把基層診所醫師當夥伴。

台大雲林分院也建立血庫調度的轉供平台，讓仍有接生服務的婦產科診所無後顧之憂，30分鐘至1小時內就可把血液送達，去年11月迄今共出動9趟。