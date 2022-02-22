之前提到俄烏情勢詭譎，全球避險情緒升溫，為金融市場投下新變數，國際股市普遍走弱；而目前俄烏緊張情勢持續，地緣政治風險對於市場的影響已超過美國升息力道。目前市場擔憂未來西方國家一旦對俄羅斯祭出經濟制裁，恐將進一步衝擊能源和原物料價格，後續將影響到全球供應鏈，股價提前反應利空的結果，讓全球股市再度測試前波低點，台股也回測1/26日低點17633點。短線上，大盤無法越過1/18日高點18575及2/10日高點18338點所連結的下降反壓，顯示上檔壓力不輕，整理期將拉長。

當前在國際股市弱勢下，與歐美股市較為連動的權值股(特別是電子股)難免被壓抑，台積電回測季線，聯電創半年新低後震盪，反倒是由內資主導的非電族群，股價呈現相對抗跌。多次提到著眼於電子淡季效應，部分資金轉往運輸股點火，當中的航空股，不僅擁有海轉空的運輸需求，同時也有客運業務可望迎來復甦的轉機，如華航及長榮航等後續營運值得期待。如今，繼長榮航創高後，華航也創高，興櫃的虎航同步走高，後續由於開放邊境是採取漸進模式(先商務、後旅遊)，故在全面開放前，仍要留意買點。同時飛機維修的亞航、長榮航太、漢翔等，營運將隨著客運回暖而升溫，而旅行社的雄獅、鳳凰、五福等，同樣提前反應解封題材，股價相繼出現走強，可進一步觀察。

至於電子股以個股表現為主，短期題材偏多者優先，如近日DRAM、NOR Flash、NAND Flash等價格趨勢向上，記憶體相關IC的群聯、鈺創、晶豪科，記憶體的華邦電、南亞科，記憶體模組的威剛等，股價相對強勢，可留意。而受惠伺服器新平台帶動，對於散熱效能要求再拉升，如奇鋐、雙鴻等，經過橫盤整理後，近日再轉強，要列入追蹤。另外，電動車供應鏈隨著各國政策加速推動，前景持續看好，當中如連接線器的鴻碩、詮欣、萬旭等，股價相對強勢，後續也可鎖定。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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