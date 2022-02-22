勞動部潮州就業中心將在24日上午9點半至中午12點半，在佳冬鄉農會推廣教育中心2樓舉辦「枋寮、佳冬現場徵才活動」，屆時有17家廠商釋出超過200個職缺，其中揚泰綠能釋出的業務儲備主管職，月薪有機會上看6萬元，歡迎求職者把握機會到場應徵。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，這場徵才活動專為佳冬鄉及鄰近鄉鎮民眾辦理，吸引許多屏南工業區廠商、在地企業前來參與，並釋出多元工作機會。

包括凱撒大飯店釋出房務人員、鼎立飯店釋出餐飲服務員、正翊國際釋出門市人員、燁興企業釋出設備儀電技術員、華欣食品釋出外勤業務人員、百首開發釋出廠務人員、樂聯工業釋出操作業員、台灣紫光湧泉企業釋出工務操作員、揚泰綠能釋出技術員、耆安釋出照顧服務員等各項職缺。

另外，台灣紫光湧泉企業還釋出薪資可達3.5萬元設備維修人員職缺，鼎立飯店釋出3.6萬元安全禮賓人員職缺，良安行釋出4萬元鐵工、學徒，中鋼保全釋出4萬元廠區安全控制人員，誠鑫管理顧問公司釋出4.4萬元照顧服務員，合順資源科技釋出4.9萬元以上操作工，及揚泰綠能釋出6萬元業務儲備主管職缺。