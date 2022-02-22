喬山健康科技及World Gym全新健身頻道上線發表記者會儀式。（喬山健康科技提供）

喬山健康科技與World Gym世界健身俱樂部合作，推出「Johnson & World Gym全新健身頻道」，22日舉辦頻道上線記者會，在新冠肺炎疫情仍影響生活的情況下，透過專業、優質、多元化的教學內容，打造居家健身新型態，讓民眾在家就能安全健身。

喬山健康科技於2020年打造劃世代的健身器材「[email protected]」，透過「健身訂閱制」的方式，讓科技與日常生活更貼近，隨時隨地跟著明星級教練進行擬真一對一健身課程，當時並邀請羽球世界球后戴資穎代言，並成為其中健身課程的教練，吸引民眾注意。

這次喬山健康科技和健身俱樂部聯手，經由World Gym以海選精挑20位專業教練集結成強大師資團，規劃包含「肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊」5大訓練主題的課程，其中有氧主題更強打World Gym獨家自編「體塑流動」，利用瑜珈及皮拉提斯的動作，做赤足流動式的串聯，配合音樂節奏的練習以提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動。

兩大健康品牌藉由專業、完整、具亮點的限定版課程內容，延展個人訓練的廣度與深度，讓喬山健康科技打造的「健身訂閱」規模再擴大，藉著「World Gym全新健身頻道」的服務擴充，聚焦「宅健康族群」的需求，而第一波曝光超過200支健身影片，未來每周持續更新課程，「@MIRROR健身魔鏡與@CYCLE健身飛輪」會員們，只需要每月支付100元即可加訂，輕鬆運動、落實防疫宅健康的生活態度。