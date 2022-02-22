泰國一名12歲的童星（น้องกัณฑ์ ชนะเดช）經常以直播唱歌的方式，為罹癌的父親籌措醫藥費，而男孩日前在臉書上再次直播籌錢，只是這次是籌措父親的喪葬費用，男孩在自彈自唱的過程中數度哽咽，流下淚水。消息曝光後，大批網友看了十分不捨，紛紛出資捐錢，盼能替男孩度過難關。

綜合泰國媒體報導，年僅12歲的男孩才華驚人，年紀輕輕便以吉他自彈自唱賣藝，過去曾參加過歌唱比賽，現則多在臉書開直播，因此累積大批追隨的粉絲，而男孩與父親感情深厚，無奈命運造化弄人，其父親罹患癌症，家中經濟斷炊之虞，男孩扛起責任，靠直播積攢醫藥費。

然而，男孩本月15日時再次開直播賣藝，只是這次籌措的是父親的喪葬費用，原來男孩的父親不敵病魔，在前些日子離開人世；男孩則打起精神，在鏡頭前拿起吉他自彈自唱，過程中數度難忍喪父的傷痛掉下淚水，但仍哽咽地繼續歌唱，讓許多網友看了都相當不捨。

男孩在臉書分享父親靈堂的照片，同時向捐款地各界善心人士致謝。（翻攝自臉書กัณฑ์ ชนะเดช ）

據了解，男孩為父籌措喪葬費用的消息曝光後，各界善心人士紛紛出資捐錢，讓男孩的父親順利且風光的走完最後一程；事後，男孩在辦完父親的喪禮之後，難過地說「現在只剩我一個人了」，也透露他近期想先好好的休息，再決定日後如何安排，但也非常感謝各界的關心，他未來決定會努力生活。