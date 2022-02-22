俄羅斯和烏克蘭的軍事緊張情勢在周二清晨加劇，俄羅斯總統普丁下令維和部隊進入烏東地區。亞洲股市普遍跌倒，恆指在上午一度重挫3%。

周二香港恆生指數收跌681.43點或2.82%，為23488.64點，指數跌破2萬4000點。國企股(H股)跌197.47點或2.34%，為8258.52點。

科技指數跌1.89%。美團跌5.1%，阿里巴巴跌3.0%，嗶哩嗶哩跌1.3%。

俄烏衝突，公用事業股跌4.2%，天然氣股集體走跌，天倫燃氣跌26.5%，新奧能源跌10.9%，華潤燃氣跌6.0%。

普丁承認烏東兩個分離地區的獨立實體地位，油價飆升，黃金也上漲。招金礦業漲1.7%，山東黃金漲1.8%。

繼周一暴跌5.2%之後，騰訊下午跌幅收窄，收跌0.13%。騰訊周一遭到網路傳言困擾，稱該公司將遭到監管單位的「重錘」以及整頓。公關已出面說明，指該留言的帳號已被停權。

匯豐跌3.6%，報56.45港元；該銀行公布去年業績報告，去年獲利提升，並提出新的10億美元股票回購計畫。

周一被納入科技指數的商湯科技，接續再上漲4.5%，兩日漲近11%。