百達翡麗（Patek Philippe）向來是重情義、充滿人情味的鐘表品牌，為歡慶與高登鐘錶合作50年，特別打造Ref. 5057G-010 Calatrava限量白金腕表，限量僅100只，並致贈一座Ref.20145M-001《新加坡天際線》掐絲琺瑯圓頂座鐘，以鐘表誌慶雙方半世紀以來的深厚情誼，可說別具意義。

百達翡麗為歡慶與高登鐘錶合作50年，特別打造Ref. 5057G-010 Calatrava限量表，限量100只。 （Patek Philippe提供）

去年底百達翡麗為歡慶與TIFFANY & Co合作170周年，推出170只藍面「金鷹」Nautilus 5711/1A腕表，轟動一時，甚至在拍賣會以1.8億天價落槌。如今百達翡麗為歡慶與高登鐘表攜手合作50周年，也同樣推出Ref. 5057G-010 Calatrava限量版白金腕表，表圈有三排手工機刻雕巴黎釘紋飾，炭灰色漸變黑色的放射狀表盤，搭載超薄240 PS IRM C LU自動機芯，透過藍寶石水晶底蓋可欣賞到機芯上刻有「Cortina Watch 50th Anniversary – Since 1972」紀念題字。

另百達翡麗特別致贈一座Ref. 20145M-001《新加坡天際線》掐絲琺瑯圓頂座鐘，作為高登鐘表創立50周年的禮物，座鐘上以掐絲琺瑯飾以新加坡美麗的城市景觀，包括魚尾獅吉祥物、中心商務區、濱海灣花園、濱海藝術中心到濱海灣金沙購物中心，高登鐘錶在新加坡開設第二家百達翡麗專賣店就位濱海灣金沙購物中心，表盤中央也有相同的紀念題字。

高登鐘錶創立於1972年，迄今已擁有近50間零售店點，版圖擴及新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、香港、台灣及澳洲等地，其中位於台北101打造的百達翡麗台北101專賣店，更是全球最大的百達翡麗經銷專賣店。

為慶祝雙方攜手50周年的情誼，高登鐘錶即起在全球各零售店巡迴特展，除了展出50周年限量版表、《新加坡天際線》圓頂座鐘外，還有多件百達翡麗作品，包括《濱海藝術中心．新加坡》、《濱海灣．新加坡》和《雲輝霞映．台北》圓頂座鐘等。