俄羅斯總統普丁21日正式承認烏東2分離主義小國為獨立實體，並派遣部隊進駐，引發世界各國高度關注。命理師廖美然指出，俄烏開戰恐會影響到台灣，且台灣還要注意，在5月時兩岸局勢可能會更加緊張。

廖美然日前在自己預測虎年運勢的影片中提到，今年在國際上會有戰亂，交通事故會特別多，「水上大型交通事故、車關、血光之災特別多」， 人與人的爭鬥、群體的打架、兇殺，今年避不了，大家要與人為善，今年盡量不要動氣，避免口舌爭論。

無獨有偶，近日美國和北約國家情資顯示，俄羅斯可能動用武力入侵烏克蘭，戰爭一觸及發，而普丁也在21日宣布承認烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，並派遣部隊進駐，目前頓內次克市郊區已能見到大批俄軍坦克。

英國首相強生（Boris Johnson）日前接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，俄羅斯計畫發動「1945年以來歐洲最大戰爭」。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）今（22）日接受英國天空新聞網專訪時更表示，這代表俄羅斯的侵略行動已經開始。

關於俄烏衝突，根據《TVBS》報導，廖美然呼籲國人不能鬆懈，因為俄烏打起來會影響到台灣，且現在國境上空經常有軍機，台灣應注意5月份兩岸局勢會進入更緊張危險的狀態，千萬不能掉以輕心。