檢廉查弊案 宜蘭縣政府祕書長遭約談 16:562022/02/22 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府祕書長林茂盛被帶往地檢署約談。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員疑涉弊案，今天（22日）搜索縣長官邸，並帶回林姿妙等縣府官員，在上午代縣長主持縣務會議的祕書長林茂盛，在下午4時40分被廉政署帶往宜蘭地檢署約談，過程中林茂盛不發一語，未回應媒體。 缺席會議 傳林姿妙官邸再遭搜索 縣府祕書長回應了 司法院要求抽閱裁判書惹議 祕書長上法官論壇解釋反遭圍剿 #弊案 #約談 #祕書長 #宜蘭地檢署 #廉政署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 習近平見聯合國祕書長古特雷斯：辦好冬奧是對國際社會莊嚴承諾 14:132022/02/06 兩岸 憂選後沒工作 北市政務官先安排後路 04:102022/02/19 政治要聞 聯合國祕書長 祝冬奧圓滿成功 04:102022/01/30 產業財經 北約祕書長稱 東擴是重大成就史 04:102022/02/06 話題觀察 中華電信爆設備採購弊案 台南營運處等7地遭搜索 21:092022/02/16 社會 天弓飛彈遭爆用劣質零件 鄭麗文轟中科院淪抗中保台提款機 16:142022/02/09 政治 聯合國祕書長：決心讓人權高級專員對新疆進行「可信的」訪問 08:462022/02/19 兩岸 天弓飛彈重大弊案 賣國廠商供陸製劣質零件 險釀成廢彈 12:292022/02/09 政治 傳蔡壁如將任民眾黨祕書長 柯文哲回應了 17:312022/02/07 政治 聯合國祕書長盼對新疆做可信的訪問 04:102022/02/20 焦點新聞 警員借貸糾紛涉暴力討債遭約談 北市警回應了 17:102022/02/17 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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