宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員疑涉弊案，今天（22日）搜索縣長官邸，並帶回林姿妙等縣府官員，在上午代縣長主持縣務會議的祕書長林茂盛，在下午4時40分被廉政署帶往宜蘭地檢署約談，過程中林茂盛不發一語，未回應媒體。