年底國民黨高雄市長人選，不時傳出有人參選，民進黨立委劉世芳表示，如果國民黨推出的都是空降部隊，沒有要真心為高雄服務，就是第二個韓國瑜，馬上就走了。

藍軍參選高雄市長，傳出國民黨市議員羅智強、無黨籍高金素梅，不過高金素梅今在臉書表示，「我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長！」

劉世芳說，國民黨要推高雄市長，為懼戰或怯戰的人多，不管羅智強、朱立倫其他候選人，南高兩直轄市，都是民進黨比較強，羅智強在網路獨霸，引起話題，不等於得到選票，這些是全台灣的話題，國民檔還沒確定高雄市長，他們只能尊重。

她說，很多人願意來參選的人都歡迎，但是要拿出政見，如果可以選票過半同意當然很好，但如果像是韓國瑜拍拍屁股就走人，只是為了選舉而選舉，這不符合選民的付託，更不是很好的現象。國民黨的候選人誰要參選都歡迎，就讓市民決定。

立委賴瑞隆說，國民黨要推出的人選如果心不在高雄，就一樣沒辦法對高雄好。

高雄市議員邱俊憲指出，他在2018年的地方選舉、前年的市長補選，他兩次擔任市長選舉發言人，不管國民黨推出誰，都會「當成最可怕的候選人」做準備，國民黨的其他人選是誰參選，都要做最好的準備，韓國瑜當選的時候，就算是國民黨議員多數，還是發生很多滑稽的事䞍，這都是在國民黨多數把持議會之下的發生事請，所以現在新人的對手，其實最大的是「韓粉議員」，要取代他們來真正的替市民服務。

劉世芳說，民眾黨的台北市長柯文哲，有沒有要帶動母雞帶小雞，高雄地區黨主席比較強，應該就是柯文哲，基進黨也是打群架，但是對於統獨意識形態的關係，民進黨在議員選舉，要面對除了國民黨，另外就是基進黨。

提到議員選舉，她說，國民黨在高雄雖然目前沒那麼旺，但小黨林立，像台灣基進實力不容小覷，小黨沒有黨內初選，可以到處跑，民進黨新人未來要在自己選出頭天，挑戰很大，現任民進黨議員實力堅強，受過韓流洗禮，能存活下來，應該可以連任。

她表示，不管選舉就是秉持初衷，全民調沒有限制，劣勢是現在式疫情，場子受限很多，所以空戰很重要。