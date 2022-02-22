桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園市再度迎來「嘉玲」，桃園市衛生局長王文彥表示，桃園3條主要傳播鏈已收斂可控，監測期將於2月25日期滿，2月底將再進行評估，市府另公布板橋確診女國中生（案19951）的足跡，12日曾前往竹圍漁港、搭火車往返板橋和中壢、以及亞通客運703路線，呼籲足跡重疊者要自主健康監測。

中央流行疫情指揮中心22日公布桃園無新增本土個案，另有1例境外移入個案（航班落地採檢陽性），並無社區風險。衛生局長王文彥表示，桃園3條主要傳播鏈已收斂可控，監測期將於2月25日期滿，2月底將再進行評估，並視疫情發展調整防疫措施，確保社區安全。

新聞處長詹賀舜表示，桃園社區採檢站今日共採檢105人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1383人，其中陰性10萬1115人、陽性163人，檢驗中105人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

詹賀舜指出，市府今日公布新北個案（案19951）2月12日於桃園的公共場所足跡，包括上午從板橋車站搭乘台鐵至中壢車站、下午至中壢車站搭乘台鐵返回板橋車站、搭乘亞通客運703往返中壢車站及竹圍漁港、上午11時至下午4時曾至竹圍漁港。

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。