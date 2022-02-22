台東縣卑南國中二度獲選為全國體育班績優學校。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南國中二度獲選為全國體育班績優學校。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

教育部體育署公布核定13所高級中等以下學校體育班績效優良名單，其中連年參與體育賽事奪牌的台東縣卑南國中從全台700多校中脫穎而出，將獲得150萬元獎勵金。據了解，卑南國中已連續2年獲得體育班績優學校。

卑南國中體育班以棒球、柔道及舉重為發展項目，且這3種項目連年在全國各大賽事中，均獲得優異成績，培育出不少優秀選手，不僅為校、更為台東縣爭取榮譽。

台東縣政府表示，教育部體育署為表揚辦理體育班績效優良學校，引導體育班朝向優質化發展，達到提升體育班經營品質目標，每年度自全國700多所體育班學校遴選，經中央委員實地訪評後，擇優進行頒獎，此次再度由卑南國中榮獲體育班績優學校，縣府肯定學校優秀表現，也希望全縣各校體育班一起爭光，讓全國看見台東體育實力。

教育處指出，縣府對於學校發展之特色都會全力支持，鼓勵學校多元發展，給予較多自主性，並積極爭取中央經費，整修建學校體育場館及充實相關器材設備，讓選手及教練在訓練上無後顧之憂。

教育處進一步說明，台東縣全縣設有體育班之學校目前計16校，每年度定期進行體育班評鑑，以了解各校實際運作，積極輔導學校改善，並從評鑑特優之學校中擇優2所參與中央評選，卑南國中能夠二度獲選為體育班績優學校，實屬難得。