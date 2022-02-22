國民黨主席朱立倫日前稱國民黨應改名「內鬥黨」，現在想2024都是「黨內敗類」，被質疑暗指中廣董事長趙少康，對於，趙少康直言，這有自清的味道，大家不需要對號入座，這是朱立倫對自己、對黨的勉勵。

趙少康指出，參選2024是他當初決定宣布選黨主席的號召和目標，朱立倫講的也沒錯，沒有2022就沒有2024，2022失敗2024怎麼會成功呢？而且2022就算成功，2024也不一定會成功，現在大家集中力量把2022選好，所以他也願意支持朱立倫把2022選好。

他表示，內鬥這是長久以來國民黨的問題，過去大家常批評國民黨是外鬥外行、內鬥內行，既然大家有的體認，也知道非團結不可，在這種情況下，相信以朱主席的高度跟能力，一定可以讓國民黨轉變，轉變成「內鬥外行、外鬥內行」，這個鬥是指競爭非鬥爭，要發揮戰鬥的精神去跟民進黨競爭，才有可能贏。

趙少康坦言，其實上周有很多媒體約訪，但好像講什麼都被認為砲打黨中央、不團結，「所以我現在對黨的事情盡量少講，能不講就不講」，媒體每次都解讀內鬥，當然是有點好怕，本來善意的建議，就變成他不團結，那就少講。

他也強調，朱立倫在黨內的共識營被問要不要選，而朱這樣回有點自清的味道，不需要去對號入座、想別人，主要是他給自己與黨的勉勵。