台南市專勤隊與善化聖家天主堂外勞移民服務中心合作，宣導逾期停（居）留外來人口安心接種疫苗專案。(台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真)

為提升新冠肺炎疫苗覆蓋率，移民署南區事務大隊台南市專勤隊與NGO團體攜手合作，宣導逾期停（居）留外來人口安心接種疫苗專案，派員前往各地衛生所、東山區北極殿、安定圖書館及善化多功能活動中心等社區接種站，協助醫護人員及語言不通的外籍人士填寫相關資料，順利完成接種疫苗。

由於許多逾期移工擔心被遣返，專勤隊與社團法人台南市新住民關懷服務協會、善化聖家天主堂外勞移民服務中心等NGO團體合作，宣導「不通報、不查處、不收費、不管制」4不原則，並協助翻譯、填寫接種資料。

越南籍看護工「阿秋」表示，之前因為看不懂中文，雖然想打疫苗，但是全天候照顧阿公，實在分身乏術，也沒有交通工具可以到市區，還好這次在住家附近就有接種站，不用擔心跑太遠造成阿公沒人照顧，真的很方便，也會告知同鄉的朋友趕快來施打。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，移民署將持續利用各種管道及結合相關單位，向外來人口宣導趕快接種疫苗，專案期限將視中央流行疫情指揮中心防疫政策延長，有意願接種疫苗之逾期停（居）留外來人口，若有相關疑問可撥打防疫專線1922，或向台南市專勤隊洽詢。