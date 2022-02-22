我國友邦帛琉近來新冠肺炎疫情升溫，高市府身為帛琉最大州科羅州的姊妹市，義不容辭攜手南六企業公司、保吉生化學公司合作捐贈萬片口罩及快篩試劑予帛琉，由高市府行政暨國際處負責物資運送，再次展現高雄與國際攜手抗疫的決心。

高市府行政暨國際處長項賓和指出，國際疫情充滿變動，高雄市持續秉持「善的循環」精神，對友邦國家及姊妹市伸出援手，以市府名義捐贈防疫物資，盼對帛琉當地醫療有所助益，並感謝高雄在地企業對公益的熱心與支持，齊心防疫一同展現台灣對國際社會的參與及關心。

台灣與帛琉自1999年建交，帛琉多次在國際重要場合為台灣發聲、堅定支持台灣。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）曾於2021年9月聯合國大會總辯論上為我國仗義執言，肯定台灣在全球抗疫中所扮演的領導角色並做出寶貴貢獻。

而高雄市也在去年9月與帛琉最大州科羅州締結為姊妹市，當時高雄市長陳其邁也盛讚台帛相互扶持，情感深厚猶如一家人，盼雙方在觀光、文化、海洋及醫療等領域能互惠合作。

今年初帛琉本土確診案例快速增加，高市府結合在地企業力量，由口罩國家隊成員之一南六企業提供1萬800片醫療口罩及1440片N95口罩，保吉生化學公司提供快篩試劑2000份，並由高市府行政暨國際處負責物資運送。帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）也代表接受高雄市準備的物資，共盼協助帛琉防疫工作。