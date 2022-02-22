和碩集團董事長童子賢22日談及俄烏局勢時指出，歐洲至二戰結束後記取大規模惡性競爭的教訓，籌畫成立歐元和歐盟體制，成為人類文明了不起的成就。但若歐洲連續被刺激，說不定有些國家民意將走向恢復軍國主義，恐成為歐洲重起紛爭的開始。

俄羅斯總統普丁稍早宣布進軍烏克蘭東部，童子賢出席兩岸發展研究基金會董事長丁守中新書發表時表示，「美國總統拜登原先被認為是放羊的孩子，現在已改為普丁放馬過來」。

兩岸方面，對比30年前後的兩岸關係，童子賢指出，台灣內部的政治喧囂和紛擾就像地球軸心受木星等大質量牽引。他強調，台灣好不容易演變出來的政黨輪替、自由、民主、包容、多元社會社會價值需要珍惜呵護，應避免遭大質量牽引而失去。

此外，兵凶戰危，童子賢形容，「台灣是在兩大政治板塊邊緣，擠壓將成為地震原因，希望不要造成地震」。

童子賢引述台大政治系教授張登及在書中指出，沒有宏觀條件的配合，僅憑個人和團體的善意，難以持久，若要圓滿的解決火藥桶，讓局勢轉危為安，將牽涉廣泛的國際和亞太、政治和經濟局勢。