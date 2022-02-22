年輕一代讓世界更美好！看重年輕人改變的力量，富宇慈善基金會「Move募計畫」號召大學生投入社會參與，透過培訓課程與實地踏查的觀察與思索，攜手中部各校大學生，為社會帶來改變的助力。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，年輕一代擁有高度自主、靈活與包容的特點，對數位科技也有高度掌握，未來基金會將更加投入改善社會環境和弱勢族群的生活，希望邀請年輕人共同參與，「Move募計畫」也是在這樣的目標下於焉而生：不只是募集人力，更是募集行動與感動，以微笑點亮更多微笑，為社會帶來更多美好。

「Move募計畫」培訓營於日前舉辦，營隊邀請國立勤益科技大學教授胡志佳、東海大學社工系教授王篤強，與寫寫字採編學堂創辦人暨黑潮海洋文教基金會董事王玉萍，共同開設包含團隊合作、社區溝通、文字編輯等主題課程，並實地走訪忠義社區「大家書房」，以及以「慢兔兔」公益品牌聞名的「立達啟能訓練中心」。

「大家書房」由長期深耕忠義社區的在地團隊「村籽工作室」營運，在「村籽工作室」的引導下，同學們走訪忠義市場、舊防空洞、聖潔教會、社區共好菜園及原住民服務中心…步步踏查這些時光洪流經過的空間，透過任務遊戲，觀察社區環境，在居民互動之間，發現並探究社區的歷史與時空環境的變化，練習聆聽在地的聲音。

「立達啟能訓練中心」踏查，也讓同學們了解身心障礙機構提供慢飛天使的服務、訓練與身心支撐，透過實際探訪，練習理解被服務對象與其家庭所面臨的真實問題，以及機構經常面臨的人力與資源等困境。

東海大學社工系教授王篤強說，「Move募計畫」培訓營是個很好的開始，希望同學們透過踏查，用自己的腳去接觸、去觀察，在練習報導的同時，釐清立場與觀點如何影響報導的呈現方式，特別留意看到的東西、和隱藏在表象之下的真實。

國立勤益科技大學教授胡志佳說，「Move募計畫」培訓營從去年9月開始籌備，營隊所學，比校內聽課更強調實作，學生們分組提案的成果令人驚艷。期許學員們能承續此次工作坊學習經驗，加深、加廣社會參與與關懷社會。

「Move募計畫」募集的學生分別來自勤益科大、逢甲大學、東海大學、暨南國際大學、靜宜大學、中山醫學大學等，分別具備公益溝通、文字編輯、美術設計、動態或靜態攝影等專長，將有機會在培訓營後，加入富宇慈善基金會工作團隊，一同投入公益工作。