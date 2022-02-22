「2022台灣燈會」主題「聚光臺灣 高雄發光」，高雄市政府打造「愛河灣」及「衛武營」雙主場，燈會主燈「鳳彩飛舞」元宵節當日在高雄衛武營燈區點燈，而愛河灣上空1500台無人機令人驚嘆的演出，皆展現蛻變後的高雄新氣象，也帶動高雄觀光的熱潮。值此同時高雄捷運公司聯手台灣高鐵、高屏澎好玩卡、MeN Go交通整合及一卡通票證，推出國內第一套以交通行動服務（MaaS）與高鐵國旅聯票結合之「高雄好玩卡」套票，讓民眾直接在線上平台一鍵搞定，也提供觀光遊客更方便、經濟的創新旅遊體驗。

「2022高雄好玩卡」套票，包含85折高鐵優惠、交通全運具（捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike）48小時任意搭及亞洲新灣區五大景點票券（含愛河太陽能船、夢時代摩天輪、i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院、高雄流行音樂中心常設展及駁二展場門票）及一卡通好玩卡乙張，套票優惠價最低46折起，讓遊客體驗好玩、好便利、好便宜的多重服務。另外也同步推出「2022高捷交通聯票」，含高雄捷運48小時卡、旗津渡輪再加送網紅推薦的五大熱門景點門票（含鈴鹿賽道樂園遊具體驗、棧貳庫白色旋轉木馬、旗津自行車租用、英國領事館或鳳儀書院入館券）可供選擇，購買套票是您訪高雄遊燈會最聰明的選擇，相關套票可至台灣高鐵公司「國旅聯票」KLOOK及ibon專區查詢及購買。

高捷公司表示，「2022台灣燈會在高雄」，愛河灣與衛武營兩大燈區有多樣精彩、創新的活動，歡迎全台各地民眾把握機會於2月底前來觀賞，搭乘捷運及輕軌即可直接抵達燈區，也提醒民眾燈區週邊沒有停車位，高雄捷運及輕軌將視觀賞燈會人潮機動加密班距，以因應大量旅運需求，建議前往愛河灣區的外地遊客去程可搭乘輕軌，離場則請改搭捷運（步行至O2鹽埕埔站或R9中央公園站分別只需9分鐘及15分鐘）。也歡迎粉絲把握機會於3月6日前搭乘超人氣「好想兔捷運彩繪列車」，及於4月5日前搭乘全台首輛「高捷少女x貓咪大戰爭輕軌彩繪列車」。高雄捷運是全國多元支付最友善的捷運系統，盛邀全國民眾搭乘高鐵搭配旅遊交通套票或多元支付刷乘高捷，享受一趟輕鬆的港都之旅。防疫期間，提醒進入捷運或輕軌車站應全程配戴口罩，落實政府防疫措施。詳細交通指南及周邊道路交通管制措施可至燈會官網（https://tw-light.tw/）查詢。