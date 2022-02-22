俄羅斯總統蒲亭今天承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，並派俄軍進駐進行「維和」，俄羅斯貨幣盧布匯率應聲重貶至15個多月以來新低。

盧布匯價昨天曾經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最大單日跌幅，今天再度擴大跌勢。西方憂心蒲亭派遣「維和」軍隊恐預示更大戰事。

路透社報導，盧布兌美元匯價早盤重貶至2020年11月2日以來最低點，報80.5825盧布。到格林威治時間22日6時13分，盧布匯價收復一些下貶部分，上漲0.2%報79.64盧布。

盧布兌歐元匯價先前重貶至2021年4月以來新低，報90.95盧布，之後小升0.2%報90.00盧布。

儘管莫斯科一再否認有意侵犯鄰國烏克蘭，但西方擔憂俄羅斯準備入侵烏克蘭，並威脅一旦莫斯科付諸行動，將受到具深切經濟影響的制裁，引發俄國股匯市陷入波動。

美國已宣布初步制裁，將禁止美國企業在烏克蘭兩個分離共和國進行商業活動，並禁止從這些區域進口商品。但美國也表示，這項制裁與華府和盟國計劃針對俄羅斯全面進攻烏克蘭發起的制裁不同。

協調制裁方案將於今天白天公布，可能將以制裁主要金融機構為目標、管制俄國取得全球電子產品，或限制俄國能源企業。

原油為俄國主要出口產品，油價此時應聲上漲，布蘭特期油升2%至每桶97.30美元。