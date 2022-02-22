會去選高雄市長嗎？ 高金素梅最新表態了

無黨籍立委高金素梅近期頻頻被點名可能代表國民黨投入高雄市長選戰。對此，高金素梅今天(22日)表態，從未與任何政黨人士討論轉戰市長選舉的可能性，也不知傳聞從何而來，自己將「一直是原住民的立委」，「我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長」。對此，國民黨台北市議員羅智強表示「不管高金素梅做什麼都支持，因為我們是武功高強組」。

國民黨台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

針對高雄市長選情，國民黨高雄市議員邱于軒14日力薦高金素梅，認為以高金身為原住民長期關注原民、弱勢，對上小英男孩的暖男陳其邁，她認為會碰撞出火花。另外，據悉，高雄多位藍營人士也和無黨團結聯盟主席林炳坤等人接觸，希望集合在野力量推薦高金素梅參選高雄市長。

不過，高金素梅今天在臉書上發文表示，自己去年曾在臉書上公開說明：「身為原住民族，我始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務。我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水」。

高金素梅發現，近期有各種有關她將轉戰其他位置的訊息仍在流傳，這讓她不得不再次公開說明：「我信守對族人同胞的承諾！我一直是『原住民族立法委員』，我從未與任何政黨人士討論轉戰可能性！我不知道轉戰訊息從何而來！我對未來還有什麼期待？我期待原住民族有更多『無黨參政』！我期待有更多年輕世代『在野參政』！我期待民主制衡！我會投入我所期待！我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長」

對此，羅智強同日在臉書貼文表示「不管高金素梅做什麼都支持，因為我們是武功高強組」，羅智強透露，昨天台一線走走唱唱，走了近30公里，快鐵腿時，她還帶我示範抬腿拉筋、舒緩筋骨。看到高金素梅「童心」的一面，真是令人開心的正能量，很受鼓舞、開心的一天。