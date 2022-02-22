葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）慶祝IG粉絲突破4億人大關，Instagram問世至今大約11年多，他是史上首位達到這項成就的名人，目前他有4.04億追隨者。C羅前日穿著價值2000英鎊的毛衣以影片感謝球迷，他用英文說：「大家好，4億，多麼驚人的數字，現在我可以說Siuuu了！」

C羅轉隊返回英超曼聯之後人氣仍不斷攀升，美國電視女星凱莉珍娜（Kylie Jenner）現於IG擁有3.12億追隨者是世界第2，與C羅的差距相當大。C羅說：「這是我美妙的一刻，沒有你們我做不到，我誠摯向你們說一聲謝謝。我將會繼續分享我生活中的一切，咱們再增加個一兩億吧，謝謝大家！」

IG追隨者數量世界第3的正是阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），梅西現有3.08億追隨者。雖然在金球獎被梅西超越，但是要比支持者數量，單在IG兩人就有9600萬的差距。

C羅曾經在一年之中，佔據了IG運動明星十大貼文的其中9名。他不需要進行任何特別的活動，有時候只是坐著發呆，或是把車開出車庫的幾秒鐘影片就能獲得幾百萬個讚。多虧C羅的高人氣，2018年世足賽支持者最多的球隊就是葡萄牙隊，光是他一人的球迷等於是歐洲好幾國的人口總數（葡萄牙總人口約1030萬人）。