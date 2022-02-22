亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐提醒，主動脈剝離是致死率極高的急症，尤其近來天氣驟冷，三高患者應特別留意。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

有高血壓病史的蘇姓男子，去年就醫曾檢查出心臟血管品質不佳，但他考量疫情嚴重、遲未治療，今年農曆年間從北部返回南投探親，卻在聚餐時突然感到胸痛，經送醫確診為心臟主動脈剝離，48小時內若未妥善處理，死亡率高達50％，所幸經緊急進行主動脈人工血管置換術，蘇男目前恢復良好。

蘇姓男子家住桃園，他告訴醫師，因有高血壓病史、持續追蹤中，去年在北部就醫就發現心臟血管品質不好，卻遲未處理，沒想到竟成為未爆彈，且在農曆新年時突然引爆，當時從前胸痛到後背、痛到冷汗直流且說不出話，還好家人緊急開車送他到亞大醫院救治，途中還一度請員警協助開道。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，主動脈剝離的患者在發作前一切正常，但一旦發作，症狀急轉直下。通常依照主動脈剝離的位置區分為A、B型，A型玻璃位置包括升主動脈，容易影響腦部、心臟，且發作後每過1小時，患者死亡風險增加1％，蘇男就是屬於此型。

劉殷佐指出，A型主動脈剝離發作後，緊接著可能出現多種急性併發症，且病程進展快，必須要儘速切除剝離的主動脈並藉由人工血管重建，蘇男經緊急手術，救回一命。近來氣溫驟降，容易導致高血壓換血壓飆高，若血壓驟然升高，恐有造成主動脈剝離的危險。

劉殷佐強調，像蘇姓患者這種接受過主動脈剝離手術者，平時除了要注意血壓與心跳控制，尤其應避免搬重物、做激烈運動。呼籲民眾平時注意血壓、血脂與血糖的控制，若發現血管狀態不佳就應儘速治療。