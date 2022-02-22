110學年度高中籃球甲級聯賽2月13日到2月20日進行女子組8強複賽、男子組8強準決賽，透過東森超視電視、YAHOO運動、LINE TODAY等轉播平台，累積超過1000萬人次收看，突破歷年觀看紀錄。

東森超視在8強賽事共計轉播35場賽事，全台4歲以上約有241萬3千8百人收看，相較109學年度大約146萬人收看比賽，成長近100萬人，其中2月19日南山高中對戰能仁家商收視力壓群雄，分眾15-24F收視率達1.08，周六、日4歲以上收視率0.31，等於全台約有95.5萬人從轉播感受高中籃球熱力。

此外，線上網路平台YAHOO奇摩運動，也較去年成長120萬人次收看，去年8強賽累計429.8萬人次收看，今年為540萬人次收看，其中以2月16日數字最為亮眼，單日達105萬人次，LINE TODAY平台近80萬人次直播瀏覽，本階段六、日大會攜手全台7-ELEVEN 共1400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播合作，其他6大平台直播放送，成功吸引更多觀眾體驗高中籃球甲級聯賽的獨特魅力。

在現階段新冠肺炎疫情狀況仍未完全解封的狀態，本次準決賽新莊體育館與板橋體育館全階段共吸引近2萬5千名觀眾進場，尤其在本階段的假日期間，新莊體育館東側座位幾乎滿座，其中以2月19日光復高中對松山高中及2月20日松山戰能仁，觀眾進場支援踴躍；在學校啦啦隊方面，因防疫關係皆拉高入場標準，校方也鼓勵以觀看轉播代替至現場加油，進入球場的應援團都須繳交家長同意書、健康聲明書等防疫相關文件，全力地支持配合、遵守防疫規範。

本季HBL男、女子組總決賽將於3月12日、13日於台北小巨蛋登場，男子組4強戰首日將由光復對上泰山、南山交手能仁，勝者爭奪本屆冠軍，落敗球隊爭取季軍；女子組方面，北一女中將碰頭永仁高中，衛冕軍淡水商工對決擁有「最強女高中生」張聿嵐坐鎮的陽明，歡迎球迷在遵守中央防疫指示下進場挺球隊，亦或透過東森超視、八大線上直播平台（YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達電視、my Video、麥卡貝）以及全台7-ELEVEN 共1,400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播收看直播。