工業電腦廠商融程電(3416)公告2021年全年經會計師核閱後合併財報，去年合併營收達新台幣25.02億元，年增35.6%，毛利率仍維持34%水準，營業利益達4.37億元，年增50.2%，稅前淨利4.39億元，年增42.7%，稅後淨利為3.65億元，年增42.4%，稅後EPS為5.03元，相較前年的3.55元，年增41.7%。年度營收、獲利同步創下歷史新高，今年營運維持雙位數成長目標不變，成長動能持續強勁，預期Q1維持成長目標不變。

此外，雖持續受到供應鏈吃緊因素干擾，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響，去年毛利率仍維持與上半年相當的水準。融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，因此公司今年目標毛利率將維持2021年全年水準。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。