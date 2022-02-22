南韓政府22日表示，當前正處於新冠病毒逐漸變成地方性流行病（endemic）的初期階段，若疫情得到穩定控制，屆時可推進恢復正常計劃。

目前南韓境內Omicron的致死率和重症率分別為0.18％和0.38％。其中，完成全程疫苗接種的60歲以下人群的致死率接近於零。

22日南韓新增9萬9573萬例確診，單日新增病例較前一天增加4212例。