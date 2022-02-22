南韓疫情進入流行病初期階段 17:092022/02/22 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓政府22日表示，當前正處於新冠病毒逐漸變成地方性流行病（endemic）的初期階段，若疫情得到穩定控制，屆時可推進恢復正常計劃。 目前南韓境內Omicron的致死率和重症率分別為0.18％和0.38％。其中，完成全程疫苗接種的60歲以下人群的致死率接近於零。 22日南韓新增9萬9573萬例確診，單日新增病例較前一天增加4212例。 病例新高 防疫鬆綁 南韓與病毒共存 加州將與新冠病毒共存 #致死率 #階段 #南韓 #流行病 #初期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣存款餘額 創八年最低 04:102022/02/22 金融．稅務 江啟臣力爭大甲溪第三階段堤防整治 04:102022/02/19 地方新聞 暫時取消實名制 南韓防疫祭新招 13:412022/02/18 國際 時值春作 台中場籲農友留意秋行軍蟲初期危害 17:072022/02/21 財經 與病毒共存 加州成為全美首個防疫政策轉向的州 22:392022/02/18 財經 南韓連3天確診逾十萬 日本重症達1400人 04:102022/02/21 話題觀察 大腸癌初期易被忽視 醫籲要維持規律運動、定期檢查 17:112022/02/19 健康 第24期疫苗 北市分2階段預約 04:102022/02/22 地方新聞 中央第24期疫苗預約北市調整策略 分2階段釋出劑量 18:032022/02/21 生活 人類救命仙丹毒害全球河川 專家驚：恐爆下一場大流行病 09:012022/02/19 國際 南韓上班族薪資成長出現放緩 17:402022/02/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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