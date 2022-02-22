日本女星明日花綺羅（明日花キララ）曾是成人片傳奇，2020年宣布引退後轉戰商界，人氣依舊不減。近日她作客YouTuber拉斐爾的節目，大方分享理想的結婚對象條件和偏愛的床上姿勢，引發熱議。

明日花綺羅在日本知名YouTuber「拉斐爾」的節目中透露，2020年離開成人界後，現在正在做生意，旗下有兩間夜總會、內衣品牌和醫美診所，多元的發展令拉斐爾欽佩不已。明日花綺羅接著表示，現在的家大概140坪，因為衣服太多，要搬到約200坪的豪宅，並規劃家中要有按摩浴缸、泳池、吧檯等設備，不過她否認很會賺，「雖然有流動資金，但我手頭上應該是沒那麼多。」

拉斐爾好奇明日花綺羅條件如此好，會選擇哪種條件的男人結婚？明日花綺羅掩嘴笑說：「不管怎樣都一定要帥哥！偏好傑尼斯類型」，至於個性，她很討厭很小氣的人，未來對象可以不用是很有錢的人，但一定要願意為了享受而心甘情願地掏腰包。

除此之外，明日花綺羅透露以前都會選只對自己溫柔、無視其他女性的男友，但現在有些轉變，「我喜歡會珍惜我，而且會連同我周圍的朋友和家人等一起珍惜的人」。她自認很怕生，如果參加多人聚會，會喜歡能輕鬆地向自己搭話的人。

在拉斐爾的追問下，明日花綺羅默認自己在床事的屬性為M，接著透露熱愛的體位，「我會喜歡脖子被自然地勒著」，說完不忘拿漫畫中的獵奇故事開玩笑「還有把乳頭咬下來」，展現女神無厘頭又幽默的一面。