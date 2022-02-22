把手機弄不見時一定都會緊張到不行對吧！對於現代人手一機的時代，將手機弄丟比將錢包和證件弄丟還叫人害怕，近日就有一名網友分享她將手機弄丟的經過，雖然緊張歸緊張不過她瞬間記起了iPhone中一項方便的功能，只要用4個步驟就能設定好App並尋回手機，網友將此內建App分享後也讓大家讚嘆「這真的是神功能！」

利用尋找iPhone將手機輕鬆找回。(圖/翻攝自iPhone12)

Dcard上有一名網友分享自己手機遺失的經過，她表示有次出門購物時卻發現手機竟然不見了，然而原PO不僅沒有緊張，反而保持清醒的返回飯店房間尋找，但是找了好久還是找不到手機，她因此也前往飯店的櫃台求助，正當原PO開始緊張心愛的手機找不回時，她突然想到iPhone的「find my」功能，馬上就使用男友的平板登入自己的iCloud帳號，過了不久有人就接起了原PO的手機，而掉在路邊的iPhone也透過「find my」功能發出逼逼聲響才被尋回。

開啟find my功能四步驟。(圖/翻攝自iPhone12)

大家在看完原PO的手機遺失記後一定很想知道尋回方法吧！要開啟「find my」功能其實很簡單，只需要4個步驟，首先先到iPhone的「設定」點選最上方自己的帳號，進入後找到「尋找」功能並開啟「尋找我的iPhone」，接著回到主畫面中點選「尋找」App，進入後選擇自己想尋找的設備並開啟「播放聲音」功能，依照上述步驟就能輕鬆尋回手機囉！

若是遺失當下身邊沒有其他手機，利用Apple的平板或電腦登入自己的iCloud帳號也一樣能開啟此功能唷！看完此篇文的大家趕快手刀設定好「find my」功能，以防自己的Apple設備哪天不見了，還能透過逼逼聲找到它哦！