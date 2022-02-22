高雄近期房市表現強勁，尤其預期台積電帶來的群聚效應，讓買氣火力全開，連帶整個高雄市房價跳漲，公寓也有不小漲幅，根據高雄實價網最新資料，2021年左營區公寓均價、漲幅雙創新高，今年公寓價格則由楠梓領軍，達到18.47萬元均價，創均價新高，專家表示，近幾年房價上漲，年輕人買不起新大樓轉買公寓，加上公寓土地價值高，投資客也搶卡位，坐等建商收購，帶動房價也跟著水漲船高。

去年高雄房市價量齊揚，連公寓也跟漲。根據高雄實價網統計，左營區公寓(5樓含以下無電梯)2021年買賣交易共90件，從均價13.4萬元漲至17.96萬元，為2021年公寓均價最高區域，也是漲幅最高的區域，年漲幅高達34%。

不過，2022年公寓各區均價均出現下跌，僅楠梓一支獨秀，從2021年均價13.77萬元跳漲至今年18.47萬元，年漲也有34%，創高雄公寓均價新高。

圖說：公寓土地價值高，投資客也搶卡位，坐等建商收購，帶動房價跟著水漲船高。(記者張雅雲攝)

高雄房價近幾年房價上漲，年輕人買不起新大樓開始轉買公寓，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，這波漲幅就是預售案、新成屋先漲上來，緊接著中古大樓跟上，帶動公寓跟漲。民眾購屋在同樣的地點，總價1000萬元的預算，買不起大樓只好買公寓，剛性需求成為房價支撐， 預估2022年公寓產品還有微幅上漲空間，但是幅度不會太大，不至於複製去年的跳空上揚的趨勢。

住商機構高屏澎東區協理林祺博分析，高雄以屋齡30年以上、3房25坪左右的公寓最受到自住客歡迎，買舊公寓的好處，主要是低總價、低公設比，房價和新大樓相比價差可達一倍，室內空間又更大。

加上土地持分多，近期就傳出有投資客購入精華地段的舊公寓，因為土地使用分區為商4、商5，土地使用強度高，因此被建商收購，轉手以3倍價格售出，開始出現收購空間。

不過入手公寓，在管理維護、屋齡老舊等條件考量下，後續的修繕費用也是一筆不小的開銷，加上通常其房屋貸款成數相對較低，必須準備較多自備款，林祺博提醒，均價18萬元的公寓，已經逐漸趨近中古大樓價格，要留意後續追漲無力的情形。

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