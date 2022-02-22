校長帶領師生爬一條有故事的古道。(高雄市教育局提供／林雅惠傳真)

高雄市爆發新冠肺炎本土疫情，各級學校開學日不敢掉以輕心，全校僅26名學生的杉林區集來國小，校長邱怡和送給師生一份健康開學禮，帶領師生走完全程7公里的杉林古道，希望藉此鍛鍊師生體力、提升免疫力，並讓學生從中認識自己家鄉。

集來國小校長邱怡和表示，杉林區集來國小是視力保健種子學校，學校非常重視每位同學的健康教育，面對來勢洶洶的本土疫情，學校除了做好防疫措施，要求師生勤洗手、量體溫及戴口罩，並安排每周檢查學生的手指，太長或不乾淨都立即剪短，保持清潔外，也希望師生都能夠提升免疫力，因此，開學後即安排全校師生走一條家鄉百年山徑。

邱怡和說，這條山徑在百年前是聯絡荖濃溪與楠梓仙溪兩大水系村落，是原住民、平埔族大武攏族與漢人、客家人物資交易的商業與文化互動的必經之路，師生們循著150年前英籍旅行攝影家約翰湯姆生曾經走過的足跡，從杉林枋寮走古道前往六龜，全程共走7公里，整整花了一天時間。

師生們先從金興吊橋前的攔沙壩，走上台灣省政府興建的全省第二座魚梯，走進枋寮溪河谷，並溯溪而上，經過約翰湯姆生當年拍攝的河谷景點，當場向學生們講解這段歷史，如何在當時艱難的道路探查攝影，每位學生都聽得津津有味。

路途中，學生們幾乎已疲憊不堪，但講解這段古人歷史典故時，不少人津津樂道，表示這就是阿公、阿嬤日常所走的路呀！最後走向去年底才剛修復的手做古道後，再抵達六龜神農宮，沿途荒草漫蕪、山徑河道爬上爬下，雖然師生們費盡力氣，身體上也顯得疲憊不堪，但均表示心靈精神皆充滿喜悅。