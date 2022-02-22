金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥被稱為「台灣阿童」，他日前因涉嫌利用人頭詐取補助費5萬多元，遭判處有期徒刑3年10月定讞，不日將入獄服刑。但童仲彥依然瀟灑「我自求我道」，今(22)日上午還跟小他15歲的模特兒女友「Ally」登記結婚；「梅開三度」的阿童更自豪宣稱：「女孩子跟我交往都會想嫁給我！」被網友問去哪渡蜜月？阿童幽默回：「探監度蜜月吃會客菜」。此外，他還透露某歌手「將選議員」。

童仲彥在台北市議員任內涉嫌詐領公費助理補助費5萬多元，被高等法院以《貪污治罪條例》之「利用職務詐取財務罪」判3年10月有期徒刑、褫奪公權2年，2月16日最高法院駁回上訴定讞；童仲彥當時表示，須先安撫親友及支持者情緒，感謝外界關心，整理完後再對外回應。

即將面臨牢獄之災的童仲彥，「整理完後」首次對外發聲竟是公布再婚喜訊！童仲彥今(22)日與交往3年、小15歲的女友Ally簽下結婚證書，地點在嵩馥性健康中心，由主任童嵩珍夫婦當證婚人。童仲彥說，因為老婆也在嵩馥性健康中心工作，可以說是好朋友的幫忙，他非常感謝。

至於結婚不久就要入獄？童仲彥表示感謝好朋友的照顧：「我覺得很平靜」、「我一向都很平靜」，對入獄自己看很開，但對新婚嬌妻Ally當然有許多不捨，會盡快爭取假釋，更感謝女友不離不棄，「不只有情還有義」；他過去曾有兩段婚姻，也曾鬧出家暴、外遇醜聞而離婚，童仲彥仍不改自信，豪稱：「女孩子跟我交往都會想嫁給我！」而Ally則說，當然還是會擔心老公的刑責問題，但也有做好打算了，會等他出獄。

童仲彥今(22)日接受《ETtoday新聞》獨家專訪時，解密了為何選擇在今天結婚，因為是2022年2月22日，而且還是星期二，他說這是一個成雙成對的好日子。而訪問結束後童仲彥開放QA問答，在《ETtoday新聞》聊天室辦起新婚「感謝祭」，「阿莎力」讓網友問到飽。

「感謝祭」過程中阿童竟大爆獨家，指他前天與鬧出婚變的藝人謝和弦（阿扣）見面，說阿扣將繼承他的衣缽，參選台北市中正萬華區議員，網友聞言紛紛追問：「真的假的?」他則回答：「大獨家」，但尚未有謝和弦方面的回應。至於網友問他計劃去哪渡蜜月？即將服刑的他秒回：「監獄」，還說「探監度蜜月吃會客菜」，逗得網友莞爾直呼他幽默一哥。