去年5月全台大停電點燃民眾對供電穩定性的憂心。有網友周一（21日）查詢電力資訊時發現，現在明明是冬天，但預估備轉容量率來到6.4%，亮起黃燈「供電吃緊」，讓他直呼「誰在浪費電啦，節約用電好嗎？」。底下網友看了也憂心表示，「才2月就這樣，夏天還得了」、「冬天也能這樣，夏天不就GG」。

21日供電逼近警戒線，引發PTT網友擔心。（圖／翻攝PTT）

1名網友21日在PTT八卦板貼出當日電力資訊，只見當時截圖中的預估尖峰備轉容量為200.6萬瓩，備轉容量率6.4%，狀態顯示「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」。原PO大驚，「僅差0.4%就跟夏天一樣變成供電警戒」。

隨後原PO細查各能源發電量資訊，慶幸水力發電無虞，能夠支援發電，最後直呼 「誰在浪費電啦，節約用電好嗎」。

貼文一出後，底下網友擔憂表示，「才2月就這樣，夏天還得了」、「冬天不增加歲修怎麼撐夏天」、「太扯了吧，這個夏天會不會又出事啊」、「冬天也能這樣，夏天不就GG」、「等著今年夏天，看看各種噁心缺電狡辯」、「夏天要吹西北風了」、「夏天怎麼辦？還是把沙發換成塑膠泳池」。

今日預估尖峰備轉容率有所好轉，目前為7.14%。（圖／翻攝台電官網）

經查詢，今日預估尖峰備轉容率有所好轉，目前為7.14%，狀態雖還是處於黃燈「供電吃緊」，但離6%警戒線有段距離，而觀察各能源發電小計，燃煤、燃氣皆有超過20%的使用率，其中燃氣不時觸及30%。

事實上，夏天因氣候炎熱，民眾頻繁使用冷氣空調，導致耗電量大增，然暖氣機的耗電量也是不容小覷，台電日前在臉書表示，如電暖器這類產生熱能的電器，需要較高功率、耗電量也較高，一旦使用時間拉長，用電量和電費支出也將隨之增加，呼籲民眾若沒有使用時，避免電暖器持續開著。