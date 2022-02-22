交通部前部長林佳龍、國策顧問盧博基、立委陳歐珀都到場祝賀支持。（王志偉攝）

民進黨在花蓮縣議員第二選區，於1998年曾推人參選，之後長達20幾年沒有過民進黨籍議員參選人。經常上節目評論時事的政治評論員陳財能代表綠營參選，今天成立服務處，開出政見要為地方帶來觀光，引入人潮，近日已開始佈局。前交通部長林佳龍表示願當觀光顧問，強調正國會12席立委背書相挺觀光政見，希望在艱困選區突圍。

花蓮縣議員第二選區在新城鄉、秀林鄉，區域議員有2席，有現任國民黨邱光明、無黨籍鄭寶秀，屬泛藍票倉。1998年女將廖芳卿代表民進黨出戰，當年該選區有5人爭奪2席，廖芳卿獲579票，得票率僅6.96％，之後長達24年綠營無人參戰。

陳財能曾任行政院副院長室專委、勞委會簡任視察，參與過故總統李登輝口述歷史訪談，曾參選連江縣立委及連江縣長，對於經營艱困選區很有經驗。他說，30多年前因為工作關係住在花蓮，當年參與公共政策研究，就是從花蓮開始，現在要把他的能力帶回政治生涯起點。

前交通部長林佳龍表示，陳財能30年前曾與前主席黃信介「元帥東征」到東部參選，黃信介無私的奉獻，感動了後輩。感謝陳財能開拓艱困選區，這次來到新秀參選，並提出花蓮觀光發展政見，

林佳龍說花蓮是觀光大縣，發展觀光很重要，他曾擔任交通部長，深知觀光有「食、宿、遊、購、行」等重要面向，很樂意擔任陳財能的顧問，提供交通、觀光等政策建議。觀光財無污染，能有好政見，讓外出花蓮人可返鄉工作，這都是地方期盼。

林佳龍說，觀光好交通也要好，蘇花公路增闢蘇花改、蘇花安，對交通已有顯著改善，要將觀光景點串聯成面，他強調，正國會12位立委可做陳財能後盾。希望讓20多年未曾選出綠營民代的新秀選區，由陳財能奪下一席。也為民進當再次開疆闢土。

包括立委陳歐珀、國策顧問盧博基、花蓮縣黨部主委陳景豊等黨內同志今天都到場祝賀力挺。