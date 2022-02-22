德國廚房家電領導品牌BOSCH22日發表結合智慧物聯網功能的「Home Connerct」家電新品，博西家用電器執行長傅睿指出，近二年台灣因疫情控制得宜，BOSCH在台灣市場的年成長率居全球前十名，目前BOSCH在全球已有58國採用物聯網產品，在新品推出助攻下，今年台灣市場業績目標有一成以上成長。

BOSCH洗碗機在全球及台灣市占率領先，近年結合在地化服務，例如2019年第四季推出90天滿意保證、免費到府場勘，2020年推出線上教學影片，均率廚電品牌之先，傅睿表示，近二年台灣市場相較於全球市場，所疫情影響不大，疫情改變消費及居家習慣，對殺菌、清潔、居家烹飪等的家電需求增加，除洗碗機外，洗烘衣機、烤箱等利基型產品，都有明顯成長。

此次BOSCH推出的Home Connect系列，即以智慧遠端搖控、功能升級、優化使用體驗為特色，為廚房家電導入IoT技術，包括洗碗機、烤箱、感應爐、咖啡機、排油煙機、冰箱、洗衣機、乾衣機等八大商品，不僅可遠端控制所有空電、同時可持續擴充功能。

過去BOSCH在台灣長達十年未調整售價，近年因原物料價格上漲，去年調漲售價約3%，傅睿表示，成本上漲遠大於售價上漲，更多的成本均由品牌吸收。對於晶片短缺、全球塞港導致進口產品供貨不穩的問題，傅睿指出，預期今年第二季供貨吃緊的問題可以緩解。

BOSH除了傳統電器零售通路、百貨公司直營專櫃外，也在台灣的台北內湖、新竹、台中、高雄打造體驗中心，提供更多結合實體通路及教學課程的體驗服務，由於高端廚電品牌形象鮮明，未來也會積極擴大B2B市場，如開發商豪宅、住宅推案項目等。