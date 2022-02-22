威騰(WD)、鎧俠(Kioxia)材料汙染事件，鎧俠是封測大廠力成(6239)主要客戶，亞系外資認為，NAND供應不足恐拖累力成營收，將投資評等由「買進」跳降至「劣於大盤」，推測合理股價砍為90元。力成周二股價下滑、在低檔徘徊。力成財務長暨發言人表示，短期影響或多或少，可能對第二季會有較大衝擊，但今年全年營運目標不變。

亞系外資說明，鎧俠占力成營收比重高達25%，儘管鎧俠廠房遭汙染後，迄今沒給出確切完全恢復生產時間表，而通常從矽晶圓到可供電子裝置使用的零組件需要三個月時間，力成NAND的產能利用率將受到不小衝擊，第二至第三季將會降低15-20%，今年的NAND Flash營收恐會衰退5%。亞系外資更指出，需求改變，部分應用如PC、筆電、消費性裝置、智慧機等，出貨量都見下滑，不利成熟封裝製程需求，將時間拉長，晶圓代工產業2023年可能供過於求，封測廠交期較短、供應鏈狀態亦較脆弱，面臨的下行風險更高，不僅影響獲利能見度，也可能壓抑評價空間，以致外資評估力成營運逆風來襲，將投資評等由「買進」跳降至「劣於大盤」，推測合理股價砍為90元。

力成2021年第四季邏輯產品需求強勁，抵銷記憶體市況調整，單季EPS為3.25元，優於預期。2021全年EPS為11.54元。力成1月合併營收為72.43億元，月減1.04%、年增18.87%。展望第一季，營運維持穩健，主要西安廠全產能生產、SSD出貨好轉，且邏輯需求續強。執行長謝永達表示，雖受季節性因素影響，2022年首季營收將較去年第四季新高下滑，但由於需求維持暢旺，預期仍將顯著優於去年同期、預估維持雙位數年增率，對今年營運表現仍維持樂觀展望。