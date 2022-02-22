開春第一份台中市長選舉民調今(2日)出爐，《TVBS》民調顯示，現任市長盧秀燕大勝綠營各人選逾兩成，在藍綠白三腳督的狀況下，民進黨無論推派前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌或立委何欣純均大幅落後盧。對此，台中市議員羅廷瑋發文解讀，柔軟身段是盧秀燕民調致勝主因，「該道歉的，不找理由，直接鞠躬九十度，勇於承擔」；被對手攻擊或是被議員指責，她不忘感謝找出問題；重大工程建設完工，歸功前人，不邀功自攬，盧的「柔軟身段」像個海綿，讓人想要攻擊她都不知該如何下手。

年初中二補選至今，民進黨狂搬「議顏堂」空襲式轟炸，綠營政論鋪天蓋地攻擊盧秀燕，但民調結果卻是顯示對盧秀燕無明顯衝擊，甚至最新施政滿意度還飆破三年高峰，達到61%，穩定沉著前進的施政腳步，讓台中市民很有感。

台中市議員羅廷瑋、台中市長盧秀燕。(圖/翻攝自羅廷瑋臉書)

除了林佳龍差距在兩成內，而近日動作頻頻的立法院副院長蔡其昌民調卻是不如預期，遠落後盧秀燕近3成，另民進黨女將立委何欣純更大幅落後盧秀燕近4成。

議員羅廷瑋分析，「親上火線」與「柔軟身段」是盧秀燕民調致勝主因，從中火、旱災、疫情、各種天災或是意外事件，盧秀燕總親上火線，展現負責任的態度！

羅廷瑋也說，盧秀燕的媽媽市長形象深植人心，盧市長平時在許多場合中能清楚叫出與會人員的姓名，並且一一溫暖問候；將所有的功勞都推給與會來賓，被問及政績「打通大智路」最大的功臣是誰？盧秀燕一口回答，一切都是被徵收的那些屋主願意奉獻犧牲的功勞！讓與會的議員都為之折服。