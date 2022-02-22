「為什麼車被拖走了？」一名男網友在臉書上困惑地表示，他把車停在停車格後去買消夜，但一個回神，車子就被拖吊走，還PO出一張「停車格」的照片，要網友替他評評理。文章曝光後，不少網友一看照片全都秒懂被拖吊的原因。

這名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，稱自己把車好好的停在停車格中，便去買消夜，但回到方才停車的地方時，卻發現愛車被拖吊，讓他超級懊惱，不懂怎麼會發生這種事。

男網友把機車待轉格當成停車格，愛車慘被拖吊。（翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

透過原PO發出的照片可見，該處道路的確漆有白色的四方格，乍看之下彷彿就是停車格，地面上也留下被拖吊的粉筆資訊，只是仔細留心即可發現，該處道路為T字路口，方格的前方則是行人穿越道，而原PO誤認的「停車格」，實際上是機車待轉區。

文章曝光短短4小時，火速引起大批網友熱議，截至發稿時間為止已有近3000位網友按讚，不少網友留言笑說，「多繳幾次錢你就知道為什麼了」、「機車待轉區被拖剛好吧」、「我笑了」、「大哥這是待轉格」；還有網友調侃，「那是待撞區 沒被撞你要請吃宵夜了」、「待撞區 ，拖走才不會被撞！」