資本市場近來波動大，金管會緊盯金融機構體質。據金管會22日公布，本國銀行、保險業及證券商自營部位，共投資股票3.69兆元、債券則有25.92兆元，合計曝險額近30兆元，目前各金融機構資本適足率都在法定要求之上，且壽險業因有「逆景氣循環機制」，若股票下跌，係數反而下降，對壽險業資本計提及市場都有穩定功能。

銀行局副局長林志吉表示，國銀共投資股票7452億元，投資債券則有6.85兆元，對於近期資本市場波動劇烈，是否影響銀行流動性及資本適足率，銀行局會持續關注，並提升本國銀行的風險承擔能力。

不過，林志吉表示，2021年國銀有進行壓力測試，有評估台股下跌15％及最嚴重回檔30％的兩種情況，即便台股下跌30％，本國銀行的普通股、第一類資本及整體資本適足率都可以有9.68%、10.64% 、12.33%，仍遠高於法定要求的7%、8.5%、10.5％，且目前資本市場波動仍在壓力測試的範圍內，即國銀資本適足率都沒有問題。

證期局副局長郭佳君表示，券商目前都有按月申報自有資本及相關作業風險、信用風險等承擔風險能力的重要指標，證交所與櫃買中心每月亦會依相關指標進行預警作業，若評估有券商風險特別高時，交易所或櫃買中心會進行相關查核與了解，近期已提醒券商在資本市場波動下，應進行相關風險控管，證交所及櫃買中心亦會對預警機制更強化，增加了解的頻率與深度。

郭佳君表示，券商自營部位1月底投資台股650.1億元，投資國外債券1339.14億元及國外股票29.79億元，目前所有券商資本適足率都遠高於法定150％的規定，並沒有券商觸及增資等問題或風險特別高的情況。

至於保險業，投資國內外股票共2.88兆元，其中壽險就有2.82兆元，台股即近2.17兆元，保險業投資國內外債券共18.94兆元，其中壽險投資國內債券2.75兆元，國外債券近16.11兆元。市場擔心在股市震盪、債券殖利率反彈時，對保險業淨值與資本適足率可能有一定影響。

保險局副局長張玉煇表示，保險業資本適足率計算方式中，在2019年上半年已實施股票逆景氣循環機制，即股市活絡時，風險係數會增加，投資越多就要增提較多資本，以反應風險，但若股市反轉時，風險係數會降低，對平穩保險公司資本需求及市場都有幫助。

也就是說若股市大回檔時，壽險業者不會因擔心要增資，就大量賣股票，會加重股市下跌，依現行計算方式，壽險公司在股市大跌時反而會進場加碼投資，同時依據去年12月壽險淨值有2.7兆多元，淨值比應還有7～8％，亦遠高於法定要求的3％。