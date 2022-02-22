俄烏情勢又生變，台股隨亞股下殺，「萬八」（18000點）大關再度失守，外資擴大賣超並匯出，使得新台幣也反轉走貶，雖然出口商也順勢拋匯提供支撐，但終場仍收在27.88元兌1美元的近一周新低，貶值5分，終結連三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量放大至11.04億美元。

外匯交易員表示，台股開盤後重跌，台北外匯經紀公司報價系統也掛點，匯市一度受到影響，但約一個多小時後恢復正常。美股周一休市，但美俄高峰會又掀波瀾，俄烏情勢轉壞，台股開盤後一路下殺，最後大跌252點至17969點，新台幣跟著由升轉貶，且外資加大賣超台股力道達386億元，並匯出資金，加重新台幣跌勢。

外匯交易員指出，新台幣轉貶且月底接近，出口商順勢進場拋匯，使得匯市成交量明顯增加，但也提供新台幣支撐，未進一步靠向27.9元價位。短線俄烏情勢多變，還看不到隧道口亮光，預料金融市場將延續震盪，新台幣短線仍是區間整理格局居多。