烏克蘭情勢突變，俄羅斯總統普丁22日上午宣布，承認烏克蘭東部2個分離區為主權獨立國家，同時以「維和」名義派兵進入這兩個地區，雖然美方和歐盟都強烈譴責並宣稱將制裁俄國，但在軍事上，烏克蘭恐將單獨對抗俄國。

22日上午，兩岸發展研究基金會舉辦《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發表會，文化大學社會科學院院長趙建民致詞時指出，美俄是這次烏克蘭危機的兩大贏家，歐盟和烏克蘭是輸家，烏克蘭更是最大輸家，政治被兩強主導、經濟垮掉。

趙建民指出，台灣的處境跟烏克蘭很像，旁邊有大國、雙方在歷史上不友善、刺激對手以鞏固國內政權。

很多台灣人認為「對美國來說，台灣比烏克蘭重要」，如果中共對台灣動手，美國不會按兵不動；趙建民反問，烏克蘭人口是台灣兩倍、俄羅斯人口是大陸的1/10，應對俄烏衝突，美國都不願出兵協防烏克蘭，如果台海有事，美國會出兵協防台灣?

萬一，中共在東南沿海陳兵百萬、軍機每天逼近台灣領空，趙建民擔心台灣此時會變成另一個「烏克蘭」，包括美國在內的國際斡旋勢力是會到北京協商，還是到台北協商？屆時，台灣就像烏克蘭一樣只能任由美中等大國擺弄。

對面台灣可能「烏克蘭化」，趙建民指出，面對烏克蘭變局，蔡政府卻是踩油門奔向戰場，扼殺兩岸和平的任何嘗試，像最近的黃郁婷事件，一個小女生只是在非正式場合穿了大陸隊服，總統、行政院長就跳出來罵她；請問總統和院長你們穿的衣服難道都沒有「大陸製」？

還有，就是「關上國內的警報器」，趙建民指出，蔡總統要求國安會組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」在2月12日對外放話，警告大家不要以訛傳訛。

總統府的聲明稱：「台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，提醒各界勿受錯假訊息誤導：台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，但近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣。政府各單位會持續強化錯假訊息之澄清，請社會各界注意政府相關部會所提供的正確訊息，避免受到錯假訊息誤導，也勿以訛傳訛。」

踩油門又關警報器，趙建民憂心，烏克蘭面對俄國的威脅，還實實在在地加強戰備，但台灣卻只是買武器，期待美國人替台灣打仗。

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