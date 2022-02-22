烏克蘭面臨俄羅斯大軍壓境幾無還手之力，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在19日的慕尼黑安全會議上提到，如果烏克蘭得不到安全保障，那麼就違反了1994年烏克蘭加簽定的《布達佩斯安全保障備忘錄》（Budapest Memorandum on Security Assurances）。他希望西方各國能注意到當年烏克蘭是犠牲核武器在換取國際安全保障的。很快的。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)也贊同此說。

當蘇聯在1991年解體之時，當時的烏克蘭，剛好握有蘇聯大約三分之一的核武器，包含176枚洲際彈道飛彈、1240枚核彈頭，還有約5000枚的小當量戰術核武器，就數量而言，超過中國大陸、英國與法國的核武存量，是當時全球第3大核武器擁有者。然而很快的，美國出面與新生的烏克蘭協商，希望主動交出這些核武器與戰略洲際彈道飛彈。之後烏克蘭決定放棄核武，成了《不擴散核武條約》的條約國，但也提出自己的條件，也就是各國要保障烏克蘭的安全，在危機發生時，提供必要的軍事協助。

然而在2014年克里米亞危機時，烏克蘭並沒有等來軍事支援，這令烏克蘭木感失望。如今新一波的俄烏危機之際，烏克蘭再次提到此事。

澤倫斯基認為，根據布達佩斯備忘錄的第4條，如果烏克蘭面臨為擁有核武器侵略者的威脅時，聯合國安理會應採取行動提供援助，烏克蘭會朝這方面努力。

外交部長庫列巴的回應更為直接，他在接受美國CBS電視台採訪時被問道，他是否認為烏克蘭當年不應放棄核武器？庫列巴回答說：「是。」

他還指出，美國在部分程度上「對不起烏克蘭。」

庫列巴說：「我們放棄了我們的核武庫，然而承諾給我們的安全保障卻並未有效果。因此我認為，某些國家應感覺自己對此負有責任，並努力為烏克蘭找到對的且有效的安全保障。」

庫列巴還表示，儘管有來自一些北約國家的不同信號，但烏克蘭仍然致力於成為北約成員國，「這是大多數烏克蘭人的心願。」