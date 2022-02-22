明道中學現代文學館獲評選為台中市藝文傳播獎。（明道中學提供／林欣儀台中傳真）

新冠疫情衝擊各行各業，許多藝文活動或特色文化館的營運也受到影響，為鼓勵地方文化館展現自我特色，台中市政府特別推出「金館獎」活動，共評選出10處特色館舍，其中，成立於1999年、位於明道中學圖書館大樓內的明道現代文學館，推動藝文頗有成果，獲評選為「藝文傳播獎」。

明道中學指出，位於圖書館大樓內「明道中學現代文學館」，是全台最早設置在校園內的地方文化館，館藏豐富，目前館內收藏了上萬件名人作家手稿、影音等資料，值得一提的是，還有持續出版已46年的校園雜誌《明道文藝》，擁有許多校友共同的回憶。

校方指出，明道中學現代文學館在中部地區高中職中扮演推廣藝文的重要角色，且每年持續舉辦多元化藝文活動，包括有國高中生文藝營、青少年高峰論壇、全球華文學生文學獎；去年起現代文學館更推動「閱讀.導讀.走讀」計畫，讓藝文活動從校內走到全台各地。

「閱讀.導讀.走讀」計畫除了在《明道文藝》中推出專欄主題，引導學生閱讀文章作品，並透過志工導讀的方式，讓學生實際參雨「大師在明道－藝文流域」特展，進一步則舉辦「閱讀台灣」走讀活動，帶領國小至高中學生閱讀、思辨並表達所思所想。

兼任現代文學館館長的明道中學副校長林雯琪表示，疫情逐漸趨緩後，實體文化體驗的機會仍較以往少了許多，現代文學館整合資源並創新，盼更致力於培養青年學子藝文素養。